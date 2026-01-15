MERCATO Virtus, Guiducci: "Piscitella acquisto in prospettiva, ora siamo a posto. Scappini? Credo che resterà" Il ds dei neroverdi conta di blindare il bomber: "Ha qualche giorno per darci la risposta definitiva ma speriamo e crediamo possa rimanere".

Il direttore sportivo della Virtus, Matteo Guiducci, fa il punto sul mercato della Virtus che per ora ha lasciato liberi il portiere Sebastiani e l'attaccante Niang e aggiunto, sugli esterni, il giovane Gasperoni e l'esperto Piscitella, giocatore con alle spalle tante stagioni tra i professionisti e il cui acquisto è stato annunciato ieri: "Quello di Piscitella è un acquisto anche in prospettiva. Comunque eravamo soddisfatti della rosa, tant'è che sono stati tutti confermati e le uniche partenze sono state per volontà dei ragazzi, di chi magari trovava meno posto prima. In poche ora è emersa questa opportunità con Giammario, la sua volontà di venire qua è stata subito massima perché in neanche un giorno abbiamo trovato l'accordo. Speriamo che si possa trovare bene e sicuramente ci darà il suo grande aiuto. Gli infortuni che ha avuto? Al di là degli infortuni, secondo me è come si cala nella realtà che farà la differenza. Se si riesce a calare bene nella realtà del campionato sanmarinese, con tanti aspetti diversi rispetto a quelli a cui lui è abituato, come tanti ex giocatori, secondo me poi il problema fisico lo riusciamo a gestire e a mettere a posto, spero. La Virtus aveva perso già un paio di elementi importanti come Villanova e Capicchioni, nel periodo in cui non si poteva fare mercato. Quindi siamo sempre stati, a livello numerico, non tanti, perché poi abbiamo ragazzi che sì, sono tesserati, ma ad oggi ancora non sono riusciti a venirci a dare una mano, come Tortori e Piovaccari. Al momento non abbiamo bisogno di altri innesti, direi che siamo a posto, però rimaniamo vigili se ci fossero delle opportunità per migliorarci anche per la prossima stagione".

Guiducci si sofferma anche sulla situazione del bomber Scappini, dato come possibile partente: "Stefano al momento rimane con noi, ha qualche ultimo giorno per darci la risposta definitiva ma speriamo e crediamo che possa rimanere con noi fino a fine stagione".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: