Virtus, Guiducci su Piovaccari: "Con noi la prossima stagione? Fa parte della squadra, vedremo"

Tra bilanci di coppe e mercato il direttore sportivo della Virtus, Matteo Guiducci. "Incredibile uscire rammaricati in un secondo turno di Conference - commenta - i ragazzi sono stati eccellenti, sapevamo che fisicamente avremmo pagato e nei supplementari non ne avevamo più, ma abbiamo giocato alla pari. Io avevo detto fin dall'inizio che questo mese ci sarebbe servito per crescere e credo che la squadra sia cresciuta sotto tanti aspetti".

Sulla Virtus che verrà, Guiducci parla di "rosa già formata, con qualche elemento a completarla" e apre alla possibile conferma dell'esperto Piovaccari - in squadra per il preliminare di Champions con lo Steaua - in vista della prossima stagione, al via il 28 agosto con la Supercoppa: "Federico rimane tesserato, fa parte della squadra. Vedremo nelle prossime settimane".