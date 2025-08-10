Virtus, il dovere di crederci e il diritto di provarci

Per ribaltare quel che poteva essere e non è stato, la Virtus ha ancora 90 minuti. Possono bastare come no, ma se è vero che l'obiettivo era tenere tutto aperto in vista del ritorno, bello aperto il discorso lo è. E quel 3-2 beffardo, maturato su un infortunio nel finale, ha rivelato tutto lo spirito dei ragazzi di Bizzotto che dopo aver rimontato 2 volte hanno fiutato il colpo grosso. Ci hanno provato, protagonisti del loro destino, per non avere eventualmente rimpianti. E se è vero che una squadra così esperta deve anche essere in grado, alla bisogna, di far di conto, la caratteristica di provarci su qualsiasi campo è il marchio di fabbrica che l'ha portata queste partite, per lo meno a giocarle. E a spaventare l'avversario che ora dovrà decidere come affrontare il ritorno, se cioè speculando sul minimo vantaggio o provando a chiudere i conti fin da subito.

Nel provare a risolvere i suoi, di problemi, i neroverdi ne hanno creati al Milsami. Un'estate caldissima che meriterebbe un altro giro, che poi sarebbe storico per il calcio sammarinese, e storico per un gruppo che non si è mai fermato e si è conquistato sul campo il diritto a crederci. E' una storia di fatica, di sacrifici, ma anche di sudate soddisfatte e di trofei alzati. E' la faccia bella di un calcio che nasce piedi a terra e lascia la testa libera di sognare.

L'appuntamento è per giovedì 14 agosto alle 21:00 al San Marino Stadium con diretta su San Marino Rtv.








