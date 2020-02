CAMPIONATO Virtus in rimonta sulla Libertas, finisce 3-2 Gol e spettacolo tra Libertas e Virtus. Doppio Babbini e Angeli per i neroverdi che ribaltano i vantaggi iniziali di Brandino e Morelli. Primo successo nel Q1 per la squadra di Bizzotto.

Chi di rimonta perisce di rimonta ferisce: modo di dire ribaltato ma validissimo per una Virtus che, dopo il 4-3 in settimana contro il Murata, ottiene il suo primo successo nel Q1 grazie ad uno scoppiettante 3-2 sulla Libertas. I granata di Tognacci, però, partono meglio: grande aggancio in area di Simone Rossi, ancora meglio fa Simone Guerra a respingere il tentativo del numero 99. Il vantaggio arriva comunque qualche minuto dopo: punizione telecomandata di Brandino sul palo lontano. Guerra, questa volta, è immobile e può solo guardare. Acquaviva non demorde: Gentilini non è da meno nel collega e mette in angolo la punizione insidiosa di Baiardi. L'azione continua e, sugli sviluppi del corner, Lago ubriaca il diretto marcatore e la indirizza verso Babbini che schiaccia in porta per il pareggio Virtus. Il match è frizzante e si va da una parte all'altra: Buda trova Brandino sul filo del fuorigioco, l'azione continua e Gianluca Morelli è bravo a trovarsi al posto giusto nel momento giusto.

Dopo 45 minuti la Libertas è avanti 2-1 anche se il nuovo vantaggio dura giusto il tempo dell'intervallo: Nicola Angeli viene lasciato completamente solo sull'angolo e libero di battere Gentilini per il 2-2. Brandino, invece, va vicinissimo al bis lasciando sul posto due marcatori – Gori compreso – ma non riuscendo a colpire sul più bello. Guerra rimane lì ed allontana la minaccia. E allora al bis, alla doppietta personale, ci va Cristian Babbini. E' ancora una volta il calcio piazzato l'arma letale per i neroverdi, il numero 86 è ancora solo per completare definitivamente la rimonta. Anche perchè la Libertas non reagisce e Mezzadri è decisivo a ribattere il colpo a botta sicura di Angeli. La Virtus può esultare al quinto tentativo, secondo stop consecutivo per i granata.



I più letti della settimana: