COPPE EUROPEE Virtus in Romania per affrontare l’FCSB: Bucarest accoglie i neroverdi La Virtus é partita alla volta della Romania. Domani sera é in programma la sfida alla Steaua Bucarest per il ritorno del primo turno preliminare di Champions League.

La prima trasferta della Virtus in Europa parte dall’aeroporto di Bergamo. Poi il volo verso Bucarest, capitale della Romania. E se il discorso qualificazione sembra già archiviato - dopo il 7-1 del San Marino Stadium - nulla vieta ai neroverdi di sognare e godersi un doppio confronto bello, affascinante e stimolante.

È quasi tutto pronto per il ritorno del primo turno preliminare di Champions League: l’FCSB ha ricominciato il proprio campionato nel weekend, impattando 1-1 in casa contro il Cluj. La Virtus invece riparte da quel gol di Manuel Battistini arrivato nel finale: un centro storico per la società di Acquaviva, che ha così festeggiato una serie di prime volte. O

ra tocca alla prima trasferta contro una formazione storica, quella Steaua Bucarest che nel proprio palmares annovera anche una Coppa dei Campioni conquistata nell’85/86. Si prospetta un altro match complicato - si gioca domani sera alle 20.30 in Romania, le 19.30 sul Titano - con i campioni di San Marino pronti a dar battaglia.

Tutti presenti al gate per Bucarest ad eccezione di Tortori e De Angelis, rimasti in Repubblica per motivi di lavoro. Ci sarà anche uno dei volti nuovi per la Champions, il difensore Niccolò Pupeschi, tra i più positivi sette giorni fa.

Nel servizio l’intervista a Niccolò Pupeschi, difensore Virtus

