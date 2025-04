Virtus "in vacanza" per un mese, ora spazio ai play-off

Il punto sul campionato sammarinese

La festa della Virtus è la cartolina finale di questa regular season di Campionato Sammarinese: una stagione dominata dai ragazzi di Luigi Bizzotto che chiudono con 77 punti in 30 giornate, due in meno dello scorso anno. Gli ultimi due pareggi con Tre Fiori e Pennarossa non hanno permesso ad Acquaviva di sfondare il muro degli 80, ma poco cambia. Quello che conta è il secondo Scudetto consecutivo e la nuova partecipazione in Champions League. Virtus che ora avrà un mese di stop, prima di tornare in campo per la finale di Coppa Titano. Dall'altra parte il pirotecnico 3-3 ha permesso a Chiesanuova di evitare l'ultima posizione per il secondo anno di fila, a discapito della San Marino Academy.

La Fiorita, invece, dovrà riguadagnarsi l'ennesimo pass per le Coppe Europee attraverso i play-off. Non è bastata una stagione dai grandi numeri ai ragazzi di Stefano Ceci: ora Montegiardino dovrà resettare e non sbagliare la post-season, una sorta di “secondo campionato” con numerose squadre pronte a dar battaglia. A partire dal Tre Fiori, che chiude con un ottimo terzo posto davanti alla sorpresa Folgore.

Grande attesa, poi, per Cosmos e Tre Penne, le due “deluse” - al momento – di questa stagione. Partiti con ben altri obiettivi, gialloverdi e biancazzurri hanno dovuto reinventarsi dopo vari problemi e varie vicissitudini. La qualità negli uomini però non manca per far bene, ad entrambe. Ottima annata anche per il San Giovanni, ancora una volta ai play-off senza passare dagli spareggi. Che invece vedranno coinvolti Fiorentino e Juvenes/Dogana da una parte, Murata e Faetano dall'altra. Rossoblu e bianconeri avranno due risultati su 3 a disposizione per andare ai quarti di finale, in virtù della miglior posizione in classifica. E da questi due incroci usciranno le avversarie di La Fiorita e Tre Fiori, n.2 e n.3 del seeding. Per il resto, già calendarizzate nel weekend Cosmos-Tre Penne, quinta contro sesta, e Folgore-San Giovanni, quarta contro settima.