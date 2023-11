CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus inarrestabile, primo punto per il Pennarossa

Virtus inarrestabile, primo punto per il Pennarossa.

Nei posticipi della decima giornata, la Virtus centra la decima vittoria consecutiva superando la Folgore per 1 a 0. Primo punto in campionato per il Pennarossa che pareggia 0 a 0 con il Cailungo. Crisi Libertas battuta al 93esimo dal Fiorentino che s'impone per 1 a 0.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: