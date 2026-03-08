Virtus-Juvenes/Dogana, Bizzotto: "Con il Tre Fiori importante, come tutte le altre partite"

Soddisfatto per prestazione e tre punti il tecnico della Virtus, Luigi Bizzotto: "Noi sappiamo che abbiamo giocatori che possono risolvere le partite con una giocata. Non ci siamo riusciti nel primo tempo pur giocando, secondo me, anche abbastanza bene. Non a ritmi elevatissimi perché sia noi che loro avevamo giocato in Coppa. Però se c'era una squadra che forse meritava un pochettino di più eravamo noi. È vero anche che loro però hanno avuto un'occasione grossa e abbiamo rischiato. Però nel secondo tempo dopo siamo riusciti con Piscitella e con Scappini a ottenere due gol. Per cui la partita si era messa un po' in discesa"

Quant'era importante vincere questa partita alla vigilia di uno scontro diretto che non assegna il campionato, però una buona fetta sì? "Sono tutte importanti perché tutte le partite che abbiamo fatto erano da vincere. Questa chiaramente, essendo pari punti, diventava fondamentale presentarsi perlomeno a pari punti. Come ho detto anche quando abbiamo giocato in Coppa, sono due squadre forti, sia noi che il Tre Fiori. Ci affrontiamo a viso aperto anche domenica, dopo chiaramente ci sono altre partite. Però diciamo che è una partita sicuramente importante."









