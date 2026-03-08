CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus-Juvenes/Dogana: le parole di Scappini e Comuniello L'attaccante della Virtus: "Sono tornato in una squadra per vincere un campionato e spero di riuscirci". Il centrocampista di Dogana: "Siamo un grande gruppo"

Un gol e un assist per l'attaccante della Virtus Stefano Scappini che, dal suo ingresso in campo, ha spaccato la partita: "Siamo giocatori di esperienza, giustamente esperienza in queste partite serve, deve servire più che altro per gli altri ragazzi e ci voleva, ci voleva perché dopo il pareggio che abbiamo fatto, stretto direi, di domenica scorsa, ci voleva ripartire con una vittoria. Adesso ci giochiamo tutto la prossima settimana. Finalmente dopo un po' di anni sono tornato in una squadra per vincere un campionato e spero di riuscirci. Già abbiamo vinto un titolo con la Supercoppa, però adesso bisogna pensare giornata dopo giornata perché con chiunque giochiamo, sia la prima che la seconda o l'ultima classifica ci dà fiducia perché tutti faranno la partita della vita con noi, ma noi ci siamo, abbiamo dimostrato di esserci e non bisogna abbassare l'intensità"

Buona prestazione per la Juvenes/Dogana. È mancata un po' di attenzione nei dettagli, come spiegato dal centrocampista Andrea Comuniello: "C'è un po' di rammarico perché sicuramente la Virtus nel piano del gioco ha dominato la partita dal punto di vista del possesso palla, però occasioni comunque poi clamorose ne abbiamo avute più noi forse di loro per sbloccarla prima, non ci siamo riusciti. Poi secondo me sul gol abbiamo un po' dormito e contro certe squadre, non te lo puoi permettere, una volta che l'ha sbloccata diventa ancora tutto più difficile. Sicuramente gli impegni sono tanti, però secondo me meglio così perché vuol dire che stiamo facendo un bel campionato e un bel percorso in Coppa. La società ha costruito comunque un gruppo forte, siamo 20 giocatori che se la possono giocare si possono giocare il posto, quindi l'impegno delle tre partite sicuramente si è fatto sentire, però siamo un grande gruppo, anche oggi la prestazione c'è stata e dobbiamo continuare così".

