CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus-Juvenes, il post partita di Bizzotto e Amati

Il tecnico della Virtus Luigi Bizzotto si complimenta con i suoi per il percorso che stanno facendo, Manuel Amati promuove la prestazione della Juvenes ma con un pizzico di rammarico per le situazioni di gioco non sfruttate.

