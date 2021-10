RICORSO ACCOLTO Virtus ko a tavolino, è 3-0 per il Cosmos I neroverdi si erano imposti per 2-0 ma avevano schierato un giocatore squalificato, dunque il giudice sportivo ha accolto il ricorso dei gialloverdi e gli ha assegnato la vittoria.

Il Giudice sportivo ha cancellato la prima vittoria in campionato della Virtus e assegnato il 3-0 a tavolino al Cosmos. Sconfitto per 2-0 sul campo, il club di Serravalle ha fatto ricorso per via della posizione irregolare di Nicola Gori, in campo nonostante dovesse scontare una giornata di squalifica comminatagli a febbraio 2020. Ricorso accolto e primi tre punti in campionato per il Cosmos. Torna a zero invece la Virtus, che dovrà pagare 500 euro di ammenda. In più, il giudice ha inflitto 2 giornate di squalifica a Gori e 4 giornate di squalifica al Dirigente responsabile Mirko Montali.

