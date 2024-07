CONFERENCE LEAGUE Virtus: l'esperienza della Champions da trasformare in opportunità in Conference Tornano in campo i campioni di San Marino per l'andata del secondo turno preliminare di Conference League. Questa sera al San Marino Stadium arrivano gli estoni del Flora Tallinn, formazione nel pieno del suo campionato.

Si riparte da questo stadio e da questo momento, la prima vera gioia europea della Virtus. Il gol di Manuel Battistini ha regalato grandi emozioni così come, più in generale, il doppio confronto contro l'FCSB – o Steaua Bucarest – risolto in favore dei rumeni. Il divario è stato netto, anche se i neroverdi di Luigi Bizzotto hanno comunque offerto buone prestazioni. E soprattutto hanno acquisito esperienza, quella che potrebbe servire ora in Conference League. Acquaviva, retrocessa nella terza competizione europea a livello di club, ha ancora due sfide da giocare. L'avversario è il Flora Tallin, formazione estone anch'essa scesa dalla Champions dopo il duro 7-1 complessivo – tra andata e ritorno – contro gli sloveni del Celje.

Andata al San Marino Stadium, questa sera alle ore 21 con diretta su San Marino RTV. Tra 7 giorni il secondo round nella capitale dell'Estonia. A causa di problemi di lavoro mancheranno nomi importanti in casa Virtus come Buonocunto, Tortori, Angeli e Muggeo. A sostituirli, per la Conference, giocatori che conoscono bene il campionato sammarinese come il difensore Nicholas Arrigoni, il centrocampista Mati Colagiovanni e gli attaccanti Sami Abouzziane e Marseljan Mema.

Nel servizio l'intervista ad Elia Ciacci, centrocampista Virtus

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: