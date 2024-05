CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus, la Coppa Titano può valere la stagione perfetta Dopo 35 anni con la bacheca chiusa, i neroverdi ora detengono tutti i titoli del calcio sammarinese e hanno vinto gli ultimi tre in palio. Conquistare un'altra coppa prolungherebbe la striscia e significherebbe una stagione a bottino pieno.

Dal tenere chiusa la bacheca per 35 anni all'essere detentrice unica dei titoli del calcio sammarinese, con possibilità di pienone stagionale e poker di trofei filati. In un anno esatto si è capovolto il mondo in casa Virtus che a maggio 2023, con la vittoria della Coppa Titano, ha avviato un filotto di successi che ora comprende anche Supercoppa e scudetto, il primo della società. Da allora, a San Marino ogni trofeo alzato porta la coccarda neroverde: ora il giro riparte dalla Coppa Titano, da contendere, esattamente come il campionato, a La Fiorita. Vincere di nuovo darebbe continuità alla striscia di trionfi attualmente aperta, manterrebbe tutti i trofei nella bacheca di Acquaviva e renderebbe ancor più storica la rosa agli ordini di Bizzotto. Capace, nel caso, di fare suoi tutti i titoli in palio nella stagione '23-'24, un traguardo difficile da eguagliare per le formazioni future. L'unico punto interrogativo riguarda il mese abbondante senza giocare: 20 aprile l'ultima di stagione regolare, 25 maggio la finale di coppa. Un dettaglio amico l'anno scorso, contro il Tre Penne campione e nella medesima condizione, e stavolta a sfavore.

Nel video, le parole di Alessandro Golinucci e Ivan Buonocunto, centrocampisti della Virtus

