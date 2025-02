Virtus, la corsa riparte dal Murata. Tre Fiori e Tre Penne si giocano il 5° posto

Nella 22a giornata, i neroverdi cercheranno di allungare ancora sul La Fiorita, che affronta la Libertas. Incroci fondamentali anche per San Giovanni e Cosmos

In una 22a giornata avara di partite di cartello, la Virtus riprende la corsa scudetto sfidando il Murata. Dopo il pareggio contro La Fiorita, che, sì, ne ha interrotto la serie di 14 successi, ma le ha permesso di rimanere a +5 sulla squadra di Montegiardino, i neroverdi cercano subito il ritorno alla vittoria domenica, alle 18. Di fronte c'è un Murata che ha cambiato volto, rispetto alla disastrosa prima metà di stagione, e tuttavia arriva da una clamorosa sconfitta con il Cailungo da cui proverà a rifarsi.

Lato La Fiorita, la squadra di Stefano Ceci, che nel frattempo ha ufficializzato il rinnovo per un anno con il proprio allenatore, ha ora solo nove turni residui per provare a ricucire lo strappo con la Virtus. Un compito non semplice, ma l'intenzione è di provarci. Si comincia sabato, alle 15, contro una Libertas in crisi di risultati, che fatica tanto a segnare, soprattutto dopo l'addio di Osayande.

L'unico big match di giornata è quello per la quinta posizione (con vista sulla quarta) tra Tre Fiori e Tre Penne. Due squadre che arrivano con umori opposti alla sfida: i gialloblù non vincono da tre turni, mentre il club di città sta risalendo la classifica a grandi falcate dopo un mercato invernale ambizioso.

Davanti a loro, impegni sulla carta più comodi per Folgore e Fiorentino, terza e quarta in classifica, ma comunque non da sottovalutare. La squadra di Falciano affronterà la San Marino Academy U22, penultima, mentre i rossoblù sfideranno il Pennarossa, ultimo a otto punti.

Al limite della zona playoff, turno molto importante per San Giovanni e Cosmos, che hanno grande bisogno di punti, soprattutto la squadra di Serravalle. Il San Giovanni, in serie positiva da cinque giornate, giocherà contro il Cailungo, mentre il Cosmos, che ha vinto una sola volta nelle ultime otto, giocherà con il Faetano.

Chiude il turno la sfida tra Domagnano e Juvenes Dogana, con i giallorossi intenzionati a difendere l'11a posizione e il club di Serravalle, attardato di 8 punti, che vuole provare a riavvicinarsi.