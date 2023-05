CAMPIONATO Virtus-La Fiorita 0-0, tutto rimandato al ritorno Poche occasioni da una parte e dall'altra: al ritorno la Virtus sarà costretta a vincere, a La Fiorita può bastare anche il pareggio per andare in finale play-off.

Un tempo a testa, una chance clamorosa a testa e poco altro: Virtus e La Fiorita fanno 0-0 e si danno appuntamento alla semifinale di ritorno. Dopo la classica fase di studio, Montegiardino potrebbe sbloccarla al quarto d’ora: Pancotti vede Arrigoni che si prende il fondo e scarica per Lunadei, destro a botta sicura del 22 salvato sulla linea da Nodari che toglie letteralmente l’1-0 alla banda Manfredini. Chiusura miracolosa e i neroverdi ringraziano. Sempre La Fiorita: Pancotti anticipa il portiere e appoggia per Russo, Battistini chiude in angolo. Dal corner Fatica stacca bene ma la mira è imprecisa. Primo tempo bloccato, è 0-0.

Ma è ancora La Fiorita ad insistere nella ripresa: Battistini anticipa Russo in uscita, Amati ci prova da centrocampo di prima intenzione e per poco non trova l’eurogol. Il primo tiro della Virtus arriva invece al 70’: è questo destro di Manuel Battistini che termina alto sopra la traversa e non crea problemi a Vivan. Clamorosa invece la chance di qualche minuto più tardi: rigore in movimento per Tortori che calcia forte ma centrale, superlativo Vivan che tiene li il destro dell’ex Foggia e Cesena. Scampato pericolo per La Fiorita che si fa rivedere con il mancino dal limite del neo-entrato Signate, bloccato senza problemi da Battistini. L’ultima emozione della partita è il destro in pieno recupero di Ciacci, alto sopra la traversa. Sabato prossimo sarà un assaggio della finale, con Acquaviva costretta a vincere e Montegiardino che può contare sul doppio risultato in virtù della miglior posizione in regular season.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: