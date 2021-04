CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus – La Fiorita 1-1 a Lut risponde Miori I gol nel primo tempo. L'ampio turn-over di Nicola Berardi non fa perdere l'equilibrio alla squadra in grado di recuperare anche quando va sotto.

La Fiorita non perde neanche quando giocano le seconde linee. L'ampio turn-over di Nicola Berardi non fa perdere l'equilibrio alla squadra in grado di recuperare anche quando va sotto. Tutto sommato il punto va bene ad entrambe, il club di Montegiardino era già primo con largo anticipo, la Virtus con il punto chiude al decimo posto la regoular season e si qualifica per i ply off. Virtus in vantaggio al minuto 20 con Lut bravo a sfruttare l'assist di Angeli. I ritmi, complice anche il primo caldo di stagione, non sono alti ma le occasioni non mancano: Battistini al servizio per Angeli conclusione che termina alta non di molto. Poco dopo scegli bene il tempo il vice Vivan, Ventuirini, quando esce sui piedi di Angeli. Poca Fiorita nel primo tempo, ma basta una fiammata firmata Miori per ristabilire la parità. Stimac è battuto dalla fiondata dell'esterno basso di Montegiardino. E' lo stesso Miori prima dell'acqua fredda negli spogliatoi ad avere la possibilità di ribaltare il risultato.

Ripresa. Molta più Fiorita rispetto al primo tempo, complici anche i cambi. Gasperoni, ci prova facendo tutto da solo, ottima la costruzione, difetta la mira. Si mette in moto l'ex San Marino Tommaso Guidi, il servizio per Pieri che salta Stimac, poi il portiere recupera la posizione e chiude in angolo. In campo anche Fabrizio Castellazzi il centroavanti si incarta davanti a Stimac. La Virtus della ripresa è tutta chiusa a protezione, e l'unica occasione per tornare in vantaggio arriva al minuto 70 con Angeli, bloccato sul più bello da Venturini. Nel finale prima Zafferani poi Sapori non sfruttano una doppia occasione per chiudere il campionato con l'ennesimo trionfo. A Montecchio, Virtus – La Fiorita 1-1

