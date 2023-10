CAMPIONATO Virtus-La Fiorita, Bizzotto: "Episodi favorevoli, contenti del cammino". Manfredini: "Merito alla Virtus, campionato lungo"

Nel post-partita soddisfatto il tecnico della Virtus - ed ex della partita - Luigi Bizzotto per il settimo successo consecutivo mentre quello de La Fiorita Thomas Manfredini rende merito agli avversari ma dice: "Anche oggi un gol su calcio piazzato e uno su un mezzo rimpallo, i nostri portieri non hanno ancora dovuto fare una parata..."

