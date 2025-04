Virtus - La Fiorita. De Lucia: "Felici per la terza finale", Brighi: "Puniti da un singolo errore"

Intervista a Umberto De Lucia e Andrea Brighi

Il goal che ha mandato la Virtus in finale di Coppa Titano per il terzo anno consecutivo ha un grande valore di squadra per i neroverdi, ma anche personale, per Umberto De Lucia, che l'ha realizzato. Una zuccata arrivata dopo 109 minuti di battaglia - 200, contando anche quelli dell'andata -, spezzando i sogni de La Fiorita e alimentando quelli del club di Acquaviva, che il difensore commenta così a fine gara: "Poteva essere il gol che ci avrebbe mandato in finale e alla fine lo è stato, quindi non potevo non essere così felice. Indipendentemente da quello, mi fa piacere, perché abbiamo raggiunto la terza finale consecutiva e quindi sono contentissimo. Forse eravamo un pelo svantaggiati nell'arrivo a questa gara: le ultime prestazioni ci hanno detto che eravamo un po' stanchi, però siamo stati quadrati, siamo rimasti lì e fortunatamente abbiamo sbloccato la partita ed è andata bene".

Tra i giocatori de La Fiorita, com'è ovvio, c'è tanta amarezza per aver mancato il ritorno in finale, cosa che impedirà loro di provare a difendere il titolo vinto lo scorso anno, ma soprattutto c'è rammarico per essere usciti a causa dell'unica vera occasione creata dalla Virtus nella semifinale di ritorno: "Sì, abbiamo concesso forse solo quella palla inattiva, che comunque è un calcio di punizione da metà campo. Penso la si possa concedere in 120 minuti - spiega il difensore Andrea Brighi -. Purtroppo abbiamo sbagliato qualcosa, perché puoi prendere i gol e l'errore c'è sempre, però rimane l'ottima partita che abbiamo fatto, penso". Ora testa immediata al campionato, anche se non sarà semplice, perché restano cinque gare e altrettanti punti da provare a recuperare alla Virtus: "Domenica avremo una partita difficile con il Fiorentino - prosegue -. Dobbiamo portare a casa il massimo della posta e a fine gara faremo i conti. Dopo ci saranno altre quattro partite e noi le affronteremo una alla volta. Poi vedremo".