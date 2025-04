Virtus - La Fiorita, è rush finale: ora si va fino in fondo, senza pause

Messa in archivio la Coppa Titano, che chiuderà la stagione con la finale del 24 maggio, ora il calcio sammarinese si tuffa appieno nel proprio campionato, procedendo senza stop fino alla conclusione dei playoff. Un mese e mezzo concentratissimo, in cui La Fiorita prima farà un ultimo tentativo di ricucire lo strappo con la Virtus capolista. Dopo la cocente eliminazione in semifinale di coppa, proprio per mano dei neroverdi, alla squadra di Ceci restano cinque punti da recuperare e quattro giornate per farlo: il primo avversario sarà, domenica, il Fiorentino ottavo in classifica, poi arriveranno Folgore, Juvenes Dogana e Murata. Tutti avversari di livello o comunque ancora in lotta per qualcosa. Sulla carta parrebbe un po' più agevole il percorso della Virtus, che avrà Tre Penne, Faetano, Tre Fiori e Pennarossa, ma comunque tutt'altro che scontato, soprattutto perché i neroverdi, al netto delle tante vittorie, non sono al massimo della condizione fisica.

Quattro giornate decideranno anche chi tra Tre Fiori e Folgore chiuderà al terzo posto. Negli ultimi due turni i gialloblù hanno scavalcato e distanziato di tre punti la squadra di Falciano, ma nel weekend avranno di fronte l'ostacolo Cosmos, settimo e in piena lotta per i playoff. La Folgore sfiderà invece il Faetano, decimo, che vuole rimanere nella zona turno preliminare. A proposito di playoff, detto del Tre Penne, ora quinto, che sfiderà la Virtus, e del Fiorentino, che affronterà La Fiorita per provare a risalire, San Giovanni e Murata saranno coinvolte in uno scontro diretto fondamentale, alle 18 di sabato.

Scontro diretto anche tra Domagnano e Libertas, undicesima e tredicesima della classifica, staccate di tre punti e in lotta per la zona turno preliminare. La gara sarà per altro trasmessa in diretta su San Marino Rtv, sabato alle 15. A questa partita guarda con enorme interesse la Juvenes Dogana, che si trova tra le due e affronterà il Pennarossa, con la possibilità, in caso di vittoria e di contemporanea sconfitta del Domagnano, di salire per la prima volta all'11° posto. Chiuderà la giornata un'altra sfida di bassa classifica, tra il Cailungo e la San Marino Academy.