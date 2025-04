Virtus-La Fiorita: il duello Scudetto si prolunga

La Virtus fa il suo dovere, La Fiorita pure e allora è tutto rimandato almeno di una settimana. Acquaviva e Montegiardino continuano a fare un campionato a parte e – con un doppio 2-0 contro Faetano e Folgore – mantengono invariate le distanze. 180 minuti al termine e neroverdi sempre a +5: vien da sé che il prossimo weekend potrà essere quello buono per il secondo Scudetto consecutivo. Adesso la Virtus è padrona del proprio destino, senza dover più dare un'occhiata al risultato dei rivali. Con un successo contro il Tre Fiori, sarà vittoria del campionato. Dall'altra parte La Fiorita dovrà sperare in un passo falso per poi giocarsi il tutto per tutto nell'ultima giornata della regular season. In caso contrario le speranze dell'ennesima qualificazione europea passeranno dai play-off, dove però ci saranno tante squadre agguerrite. A partire dal Tre Fiori che, approfittando del ko della Folgore, blinda la terza posizione con il 2-1 sul Cailungo: ora i ragazzi di Girolomoni hanno 5 punti di vantaggio su Falciano. In più, anche la finale di Coppa Titano contro la Virtus che – oltre al trofeo – assegnerà un pass per la prossima Conference League.

Alle spalle è bagarre: da questa 28^ giornata ne esce meglio di tutti il San Giovanni che, vincendo il derby con la Libertas, si è preso la quinta piazza. Cosmos e Tre Penne rallentate nelle altre due stracittadine e allora rientra in gioco per i play-off il “rinato” Fiorentino. Netto 3-0 al Domagnano ed esordio con i fiocchi per Fabrizio Costantini sulla panchina rossoblu. 4 squadre in 3 punti, a due giornate dalla fine. Resta tutto in bilico anche per quanto riguarda la zona spareggi: il punticino guadagnato dalla Juvenes/Dogana vale oro, considerando le sconfitte di Domagnano e Libertas. La banda di Achille Fabbri dovrà gestire un importantissimo +2 sulle dirette concorrenti, in questo rush finale.