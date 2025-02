Virtus-La Fiorita: le parole di Bizzotto e Ceci

Un pareggio che soddisfa il tecnico della Virtus Luigi Bizzotto, meno quello de La Fiorita Stefano Ceci.

Bizzotto: "Un pareggio che per noi va bene, perché rimaniamo sempre a +5 su La Fiorita, che ha dimostrato di essere una gran squadra. Io sono molto soddisfatto della prestazione dei miei, perché hanno fatto una prestazione di sostanza. Chiaro che in alcune occasioni abbiamo avuto qualche difficoltà, però credo che i ragazzi siano stati bravi a superarle con determinazione. Cinque punti sono un buon margine, ma ci sono tante partite, non è finita. Noi sappiamo di aver fatto un buon risultato, perché comunque è la nostra diretta concorrente, quella che c'è più vicino. Però siamo anche consapevoli che c'è ancora tanta strada da fare. Lo sappiamo, ma siamo molto ben concentrati su quello che dobbiamo fare da qui alla fine".

Ceci: "Credo che la squadra ha fatto veramente bene. Ha avuto anche le situazioni per andare in vantaggio prima, un pizzico di sfortuna. Alla fine della fiera il risultato non ci soddisfa, ma è un risultato che poteva essere anche messo in preventivo per mantenere una distanza che a nove giornate dalla fine è una distanza che si può andare anche a colmare. LL'importante era provare a vincere in maniera concreta, decisa, come abbiamo fatto. Sapevamo che la Virtus viene da un filotto di risultati importantissimi, però credo che oggi si è vista una Fiorita in palla e noi fino alla fine cercheremo di dare filo da torcere alla Virtus".