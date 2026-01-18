Virtus – La Fiorita pareggio nella nebbia

L'arbitro Michele Beltramo non può fare altro che attendere gli sviluppi di un pomeriggio difficile dal punto di vista climatico. La nebbia avvolge completamente lo Stadio di Montecchio e i primi sopralluoghi non danno speranze: partita che con questa visibilità non può iniziare. Si rientra negli spogliatoi, si attendono 45 minuti per l'ultimo consulto tra Beltramo e i due capitani. La nebbia ha allentato la sua morsa, si decide di iniziare il match clou della prima di ritorno tra Virtus e La Fiorita. Il primo tentativo di Stefano Scappini colpo di testa ben assestato ma che non va a bersaglio del centroavanti della Virtus. Alla prima vera iniziativa passa La Fiorita, è Affonso ad anticipare Passaniti di testa. Il vantaggio di Montegiardino dura sei minuti, nella nebbia l'ultimo tocco è di Ivan Buonocunto. Si torna in perfetta parità. Nel finale di frazione è La Fiorita ad avere le migliori occasioni: ci prova Emiliano Olcese conclusione non precisa. Chiede senza ottenere un calcio di rigore La Fiorita per la trattenuta su Vitaioli, Beltramo lascia correre. Tommaso Zafferani lavora un gran pallone per mister 100 presenze in Nazionale Matteo Vitaioli, che divora un calcio di rigore in movimento. Molto bravo Passaniti a scegliere il tempo dell'uscita. Sul proseguo Affonso conclusione da posizione defilata, si resta sull'1-1. Nella ripresa, la nebbia abbandona Montecchio lasciando spazio alla pioggia. La partita si sviluppo nel secondo tempo in maniera del tutto regolare. Olcese al tiro continua a provarci La Fiorita. Risponde La Virtus con la conclusione di Montanari respinta sulla linea di porta da un difensore con Zavoli battuto. Poi a proteggere il pareggio pensa ancora Passaniti, bravo su Dormi ed ancora su Vitaioli. L'ultima possibilità sui piedi di Rinaldi che calcia alto. Allo Stadio di Montecchio, Virtus – La Fiorita 1-1

