CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus-La Fiorita, Rinaldi: "Un pareggio importante per noi". Olcese: "Resta il rammarico di non aver vinto"

Virtus-La Fiorita si chiude con un 1-1 che viene ben accolto dal difensore neroverde Michele Rinaldi mentre non nasconde un pizzico di rammarico l'attaccante gialloblu Emiliano Olcese, autore del momentaneo vantaggio.

Rinaldi: "Siamo stati bravi a tenere il risultato aperto, nel secondo tempo sapevamo e speravamo che i ritmi de La Fiorita calassero, perché il primo tempo hanno spinto molto e così è stato. Siamo stati bravi a fare gol alla prima occasione e poi a portare in porto la partita, fondamentalmente è un pareggio che ci può stare. Abbiamo mantenuto il distacco che c'era prima della partita. Con una vittoria era ancora più ampio, 5 punti non sono sicuramente un margine grandissimo, perché comunque è una partita e mezzo. Dobbiamo stare sul pezzo perché il campionato non è finito".

Olcese: "Abbiamo fatto un'ottima prestazione, d'altronde come da inizio anno, contro un'ottima squadra. Penso che soprattutto nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni, oltre al gol abbiamo preso due pali e un'altra occasione nitida quindi forse potevamo andare sul doppio vantaggio. Dopo loro hanno spinto un po' all'inizio del secondo tempo, trovando il gol su palla inattiva, ma secondo me senza creare più di tanto, siamo stati bravi anche a contenere la Virtus. Rimaniamo col rammarico di aver portato a casa i tre punti".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: