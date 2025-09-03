Virtus-La Fiorita, "solito" show: a guadagnarci però sono Tre Fiori e Tre Penne

Un testa a testa durato due stagioni e che – anche quest'anno – è destinato a ripetersi. Magari con l'inserimento di qualche squadra, per un campionato che si preannuncia entusiasmante. La stagione 25/26 si è aperta con la sfida delle sfide, Virtus contro La Fiorita: i campioni del Titano contro i vice, al momento “azzoppati” da 5 punti di penalizzazione che rischiano di pesare e non poco, considerando i valori così vicini. Mentre Montegiardino attende l'esito del ricorso, dentro il campo dà battaglia e risale la china contro una Virtus reduce dalla straordinaria campagna europea, che però ha prosciugato numerose energie. Anche così è nato lo scoppiettante 2-2 di Dogana: ottimo inizio neroverde, poi la spia della benzina che si accende e La Fiorita che rimonta. Sorridono le rivali, che guadagnano due punti su entrambe al via. In particolar modo i due “Tre” del calcio nostrano: il Tre Fiori e il Tre Penne. I gialloblu dello squalificato Girolomoni risolvono l'ostica pratica Cosmos – ridotto in 9, tra mille polemiche – solo nel finale, trascinati dal sempreverde Matteo Prandelli. Passano gli anni, passano le stagioni ma sul tabellino c'è sempre la sua firma. Più agevole il 2-0 di Città, contro il Fiorentino. Un dream team quello messo a disposizione dal DS Bollini al tecnico Nicola Berardi, bravo a trovar la giusta amalgama all'esordio. Lo stesso discorso di Prandelli si può applicare a Imre Badalassi, tornato in biancazzurro e subito a segno. A sigillare i 3 punti anche Filippo Berardi, pronto a recitare un ruolo da protagonista.

Considerando la differenza reti, però, la vetta dopo i primi 90 minuti se la prende il Domagnano – roboante 4-0 con il Pennarossa – seguito da Folgore – 3-0 al Cailungo – e Faetano, 2-0 al Murata e bianconeri ancora inchiodati a -9. Gli unici due pareggi di giornata sono quelli tra San Giovanni e Juvenes/Dogana e Libertas-San Marino Academy. Buon punto per i giovani ragazzi guidati da Roberto di Maio, condito da un gioco già corale. Dall'altra parte Borgo Maggiore è la squadra che ha cambiato di più – ben 19 nuovi innesti – e la parola d'ordine non può che essere pazienza.







