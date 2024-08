SUPERCOPPA SAMMARINESE Virtus: la Supercoppa è ancora tua I nero/verdi bissano il successo dello scorso anno e strappano il quarto trofeo di un periodo magico

Poker Virtus: bis in Supercoppa; Coppa Titano e Scudetto in poco più di un anno. Quattro titoli su cinque per la straordinaria macchina di Luigi Bizzotto al quale è sfuggita solo la doppietta in Coppa Titano. Un periodo magico a conferma di una società capace e lungimirante. Un solo titolo per quasi 60 anni poi un accelerata improvvisa che posiziona i nero/verdi tra le super big del calcio sammarinese.

Nel complesso la Virtus ha meritato il successo soprattutto per aver creato di più rispetto ad una Fiorita che ha avuto un maggior possesso palla, ma ha sfruttato il campo spesso solo in ampiezza e poco in profondità. Palle giocabili per Olcese con il contagocce nonostante l'ottima partita degli esterni d'attacco Vitaioli e Zafferani entrambi già in forma campionato. Ci sarà lavoro per Stefano Ceci, ma è normale che sia così con una squadra che sta cambiando pelle. Una Fiorita che ha anche pagato le assenze, troppe e pesanti, come quelle di Semprini, Affonso e Ambrosini.

Più impegnato Vivan nel primo tempo il quale ha risposto a Rinaldi e Angeli, per la Fiorita una conclusione di Zafferani con De Angelis bravo nel allungarsi per mettere in angolo. Più equilibrio nella ripresa con la sfida che si sblocca al 59esimo con una situazione che non ti aspetti. Emiliano Olcese in posizione arretrata, perde un pallone sanguinoso in uscita e se ne assumerà la responsabilità, concedendo la giocata ad uno che non ne avrebbe nemmeno bisogno come Ivan Buonocunto, anche ieri sera, una spanna sopra a tutti. Radente preciso dell'ex San Marino Calcio e per Loris Tortori basta spingere. È il gol che vale la Supercoppa.

L'unica grande possibilità di raddrizzarla sui piedi dell'ex Murata Daniel Cicarelli: punizione ben calibrata che finisce alta di pochissimo con De Angelis sulla traiettoria. Festeggia ancora la Virtus che resta la favorita numero 1 anche per il campionato soprattutto se riuscirà a convincere un certo Piovaccari, ieri devastante nel minutaggio concessogli da Bizzotto. L'ex Inter ha approfittato anche della stanchezza generale, ma ha dimostrato quanto sarebbe importante come soluzione alternativa per l'attacco della Virtus. Per il momento ci sarà per la prima di campionato, ma la sua sarà una presenza part-time.

