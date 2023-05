Sentiamo Luigi Bizzotto e Mario Barone

Luigi Bizzotto si gode la buona prova della sua Virtus e dichiara che per la finale di Coppa Titano avrà di nuovo a disposizione un portiere di ruolo, mentre il capitano della Libertas Mario Barone si rammarica per essersi fermato a un passo dalla finale sia nei playoff che in Coppa Titano. Sentiamo