CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus-Libertas, il post partita di Sabato e Del Prete Nonostante i 5 gol presi, il portiere è stato grande protagonista.

"Siamo partiti forte - dice il difensore della Virtus, Roberto Sabato - come d'altronde spesso in quest'ultimo periodo che stiamo attraversando, per fortuna l'abbiamo messa subito in discesa. I risultati stanno venendo, infatti sono molto felice per i ragazzi, anche nuovi tipo Rizzo che hanno fatto gol oggi. Rispetto alla fase iniziale, dove abbiamo anche un po' sofferto le partite d'Europa, piano piano stiamo trovando la condizione giusta e stiamo anche meglio fisicamente, infatti stiamo facendo molto meno fatica rispetto all'inizio, stiamo segnando di più e si vedono i risultati".

Tra i migliori in campo, nonostante i 5 gol incassati, c'è il portiere della Libertas, Gennaro Del Prete: "Abbiamo affrontato una squadra molto molto più forte di noi, sia tecnicamente che dal punto di vista dell'organizzazione. Ci fa da esperienza, gli errori nostri serviranno per lavorare nelle prossime settimane e affrontare meglio la partita di domenica prossima con il Domagnano. I gol segnati nel finale? È stata una bella reazione di squadra, ci abbiamo provato, come ho detto già prima loro sono veramente bravi e ci hanno messo molto in difficoltà, hanno giocatori veramente tanto forti, quindi c'è solo da fare complimenti agli avversari. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare. L'arrivo di Buda? Con lui abbiamo lavorato un po' tecnicamente, ci siamo sistemati un po' anche come quadra di squadra, ci sta proponendo delle idee importanti. Dopo una settimana è presto vedere i risultati, però a lungo termine sono convinto che faremo bene".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: