Virtus - Libertas si giocherà a Montecchio

Virtus - Libertas si giocherà a Montecchio.

La sfida tra Virtus e Libertas si giocherà a Montecchio, sempre con calcio d'inizio alle 20:45. A causa delle abbondanti precipitazioni di questi giorni la FSGC ha deciso si spostare la partita, inizialmente in programma ad Acquaviva. Non sono previste variazioni per la finale play off tra Cosmos e La Fiorita in programma ad Acquaviva sabato sera.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: