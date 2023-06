Virtus: Matteo Guiducci confermato DS

Virtus: Matteo Guiducci confermato DS.

La Virtus conferma Matteo Guiducci nel ruolo di Direttore Sportivo anche per la prossima stagione. Per Guiducci quella che inizia sarà la quinta stagione dietro la scrivania, la sesta in totale in neroverde, dopo quella del 2018-2019 vissuta da calciatore.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: