Virtus, Muratori: "Peccato non aver sfruttato le occasioni". La Fiorita, Ceci: "Bene il sacrificio e la disponibilità"

Avrebbe meritato qualcosa in più la Virtus guidata dal nuovo tecnico Oscar Muratori: "Giocare alle 15 oggi è veramente dura, però faccio veramente i complimenti ai ragazzi perché secondo me abbiamo fatto una partita di livello e abbiamo cercato di tenere il ritmo più alto possibile perché sapevamo che potevamo metterli un po' in difficoltà. Nonostante questo caldo abbiamo avuto secondo me 4-5 palle grosse da far gol. Contro una squadra forte abbiamo concesso penso niente, non mi ricordo una parata del nostro portiere, quindi insomma sono veramente molto contento. Certo che c'è del rammarico perché quando hai così tante occasioni e non concedi, devi riuscire a far gol. Non ci siamo riusciti, ci proveremo da venerdì prossimo. Pensavo di far bene prima della partita, avevo sensazioni positive, però così bene no, sinceramente, quindi mi hanno stupito, gli faccio i complimenti. È chiaro che dobbiamo continuare a lavorare bene perché dobbiamo sempre alzare di più il nostro livello di gioco"

Si complimenta con i suoi ragazzi per la buona fase difensiva l'allenatore de La Fiorita Stefano Ceci: "Le due squadre han provato a fare gioco per le loro caratteristiche, è chiaro che giocare a questi orari qua, specialmente nella seconda parte della gara, quando già hai un tempo sulle gambe e per quello che riguarda il nostro magari anche 120 minuti qualche giorno fa è molto complesso, quindi sono relativamente diciamo soddisfatto. I ragazzi hanno fatto una buona partita, oggi mi hanno dato la possibilità di pensare che ci sono grandissimi margini di miglioramento. Il palleggio l'ha tenuto sicuramente più la Virtus, però noi abbiamo lavorato secondo me molto bene da un punto di vista della compattezza, della disponibilità a fare delle cose. Prendiamo esempio di Filippo Berardi o di Serges nel primo tempo, che sono venuti molte volte a raddoppiare, a fare una fase difensiva che oggi serviva e quindi sono molto molto contento di questo. Si parte da questa disponibilità".









