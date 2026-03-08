Virtus ok, Tre Fiori e Tre Penne a fatica: tutto invariato in vetta

Tre Penne e Tre Fiori rischiano lo stop nel 24° turno di Campionato sammarinese, ma superano indenni gli ostacoli Domagnano e Cailungo e non perdono punti rispetto alla Virtus, vincente per 2-0 sulla Juvenes Dogana, grazie alle reti di Piscitella e Scappini nella ripresa.

La squadra di Città e quella di Fiorentino battono di misura Domagnano e Cailungo, che tengono comunque botta fino all'ultimo. I biancazzurri s'impongono per 2-1, neutralizzando nel finale il vantaggio di Bonetti grazie al ritorno al goal di Badalassi e all'autorete di Maggioli; i gialloblù vincono 3-2, andando in vantaggio con Bernardi, a cui risponde subito Persichilli, e poi riportandosi avanti grazie a Scarcella e Sensoli, con il goal di Bua all'89' che rimette pepe sulla sfida, ma non frutta punti ai rossoverdi.

L'ultima gara della domenica, tra Folgore e La Fiorita, finisce 1-1. Falciano avanti con Azael Garcia Rufer al 55', Montegiardino recupera con Zaccaria all'85'. Questo risultato sorride alla Folgore, che resta al quarto posto con 4 punti di margine su La Fiorita.

I risultati del 24° turno: Cosmos – Fiorentino 0-1, Faetano – San Marino Academy U22 2-4, Pennarossa – Libertas 0-1, San Giovanni – Murata 2-1, Domagnano – Tre Penne 1-2, Folgore – La Fiorita 1-1, Tre Fiori – Cailungo 3-2, Virtus – Juvenes Dogana 2-0.











