Virtus pigliatutto. Golinucci 'Pallone di cristallo', Tosi e Chezzi i migliori Under 23 dell’anno

Per la prima volta abbinato ai sorteggi dei calendari di Campionato Sammarinese e Coppa Titano, Calcio Estate ha visto l’assegnazione di ventitré riconoscimenti individuali. Grande protagonista è stata la Virtus. La società di Acquaviva, con tre finali e uno scudetto nello spazio di dodici mesi, si è assicurata i premi di maggior prestigio. Al centrocampista nero/verde e della Nazionale Alessandro Golinucci l'ambito “pallone di cristallo”. Per il secondo anno consecutivo va al tecnico Luigi Bizzotto “la panchina d'oro”. Ad Ivan Buonocunto il Premio Koppe – dedicato al miglior calciatore non sammarinese o residente in territorio. Il fantasista della Virtus si è aggiudicato anche l’Assist Award, già vinto lo scorso anno.

Come lui, nella passata stagione anche Luca Righini (Tre Penne) ha confezionato undici passaggi vincenti, che gli sono valsi il premio ex aequo. Fari puntati anche sui cannonieri: Imre Badalassi, l’anno scorso al Tre Penne, ha vinto il suo quarto Bombardino d’Oro, mentre Aziz Niang è stato il capocannoniere di Coppa Titano con le maglie di Fiorentino e La Fiorita.

Per l’attività futsal, Danilo Busignani si conferma il miglior realizzatore stagionale. Per il capitano della Nazionale, anche il premio individuale del Futsal Best Player.

Fronte allenatori, è stato Claudio Zonzini (Folgore) a vedersi assegnata la Panchina d’Oro Futsal – grazie ai due titoli vinti nella stagione di debutto sulla panchina dei giallorossoneri. Nell’universo della San Marino Academy è stato invece Matteo Cecchetti (San Marino Academy U22) a ricevere l’ambito riconoscimento. Infine, è andato a Filippo Dolci (Pennarossa) il Premio Duilio Felici – assegnato all’allenatore più corretto.

Riconoscimenti anche per gli arbitri: Michele Beltrano, internazionale di San Marino, è il Fischietto d’Oro. L’omologo premio per l’attività futsal è finito tra le mani di Laurentiu Ilie – anche lui fresco di nomina internazionale. Tra gli assistenti arbitrali a Gianmarco Ercolani, la Bandierina d’Oro.