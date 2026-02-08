CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus, Piscitella: "Sto ritrovando la condizione e la gioia di giocare" L'attaccante: "All'inizio ho fatto fatica ma sto sempre meglio. Non riuscivo più a divertirmi, era quello che mi mancava negli ultimi anni"

Prima da titolare e primo gol con la Virtus per Giammario Piscitella che ha sbloccato il 3-0 sull'Academy: "È arrivato con la vittoria, quindi è quello che mi rende ancora più contento. Sicuramente la gioia personale aiuta, soprattutto comunque era la prima da titolare, era un po' che non giocavo, quindi sicuramente dà un po' di fiducia. Devo riprendere un po' di condizione, come ho detto prima era tanto che non giocavo, quindi oltre a prendere le misure del campionato sto prendendo un po' le misure su me stesso per cercare di ritrovare un po' la condizione. Sicuramente sto meglio, rispetto a quando sono arrivato. Sto cercando di ritrovare un po' quelle che sono le mie giocate, un po' di forza nei primi passi. Era qualche mese che proprio non praticavo, quindi quando sono arrivato ho fatto un po' di fatica, ma adesso con gli allenamenti e quant'altro sto sempre meglio. Sicuramente la partita, che è quella che ti dà la condizione, aiuta. Negli ultimi anni ho perso un po' quello che era il divertimento, per questo avevo deciso di smettere. Entravano sempre in gioco altre dinamiche e non riuscivo più a divertirmi. Quindi grazie al direttore e alla squadra che mi hanno dato questa possibilità, sto ritrovando quella gioia che avevo da bambino, che era quello che, al di là di tutti gli aspetti, mi mancava negli ultimi anni".

