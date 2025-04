Virtus, primo match point Scudetto: dipenderà (anche) da La Fiorita

Alle 17 circa di domenica 13 aprile si scoprirà se questa sarà un'altra data da incidere negli annali per la Virtus, o se si dovrà ancora attendere. A tre giornate dalla fine, Acquaviva ha il primo match point per conquistare il secondo Scudetto di fila. Non dipenderà, però, solo dai neroverdi chiamati necessariamente a portare a casa 3 punti contro il Faetano. Match – tra l'altro – da vivere in diretta su San Marino RTV domenica alle 15. In caso di vittoria, la “patata bollente” passerà ai grandi rivali de La Fiorita, impegnati – alla stessa ora – nel big match della 28^ giornata contro la Folgore. Con un pareggio o una sconfitta di Montegiardino, sarà festa Virtus. Con un successo verrebbe tutto rimandato al weekend pasquale. La Virtus è a un passo dal coronare una super stagione condita da 23 vittorie in 27 partite, La Fiorita ci proverà in ogni modo a rimandare la festa e a crederci, fino a quando la matematica lo consentirà. E non potrebbe essere altrimenti per una formazione con numeri da record: miglior attacco e ancora imbattuta in questo campionato.

Folgore che, sull'altro versante, è in lotta per il terzo posto con il Tre Fiori, al momento a +2 su Falciano. I ragazzi di Girolomoni, finalisti di Coppa Titano, affrontano un Cailungo quasi fuori da tutto. E' un triello per gli spareggi play-off riservato a Juvenes/Dogana – 11^ con 26 punti – Domagnano e Libertas, appaiate a quota 25. Derby di Serravalle per gli uomini di Achille Fabbri, contro il Cosmos a sua volta a caccia della miglior posizione in vista play-off. Piatto forte del sabato, Cosmos-Juvenes/Dogana verrà trasmessa “live” su RTV alle 15. Derby anche per la Libertas, contro il San Giovanni, mentre il Domagnano sarà il primo avversario di Fabrizio Costantini da allenatore del Fiorentino. Chiudono il programma Pennarossa-San Marino Academy, per evitare l'ultima posizione, e l'ennesimo derby di giornata: quello di Città tra Tre Penne e Murata.