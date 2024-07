COPPE EUROPEE VIrtus, Rinaldi: "Rispetto alla prima partita c'è stato un cambio di mentalità"

Assente per impegni personali nella sfida di andata, il difensore della Virtus Michele Rinaldi rientra per quella che potrebbe essere una serata storica per i neroverdi, sottolineando la crescita della squadra rispetto al suo esordio europeo contro la Steaua Bucarest.

Nel video la sua intervista

