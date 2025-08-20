TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Virtus, rinviate Supercoppa e prima di campionato

Slittano i primi due impegni per i neroverdi, ancora impegnati in Europa. La prima di campionato si giocherà domenica 31

20 ago 2025
©FSGC/Montanari
©FSGC/Montanari

Gli impegni europei della Virtus cambiano il calendario del calcio sammarinese. La finale di Supercoppa sammarinese contro il Tre Fiori, inizialmente in programma il 26 agosto, è rinviata a data da destinarsi, mentre la sfida tra i neroverdi e La Fiorita, prima partita di campionato per i campioni in carica, è stata sposata da sabato 30 a domenica 31 agosto, alle 17.30, allo stadio di Dogana.

La Virtus sarà impegnata in campo internazionale domani e il 28 agosto per lo spareggio di qualificazione alla Conference League: l'andata sarà in Islanda, sul campo del Breiðablik, il ritorno sarà sul Titano, al San Marino Stadium.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.