Virtus, rinviate Supercoppa e prima di campionato Slittano i primi due impegni per i neroverdi, ancora impegnati in Europa. La prima di campionato si giocherà domenica 31

Virtus, rinviate Supercoppa e prima di campionato.

Gli impegni europei della Virtus cambiano il calendario del calcio sammarinese. La finale di Supercoppa sammarinese contro il Tre Fiori, inizialmente in programma il 26 agosto, è rinviata a data da destinarsi, mentre la sfida tra i neroverdi e La Fiorita, prima partita di campionato per i campioni in carica, è stata sposata da sabato 30 a domenica 31 agosto, alle 17.30, allo stadio di Dogana.

La Virtus sarà impegnata in campo internazionale domani e il 28 agosto per lo spareggio di qualificazione alla Conference League: l'andata sarà in Islanda, sul campo del Breiðablik, il ritorno sarà sul Titano, al San Marino Stadium.

