Virtus, rinviate Supercoppa e prima di campionato
Slittano i primi due impegni per i neroverdi, ancora impegnati in Europa. La prima di campionato si giocherà domenica 31
Gli impegni europei della Virtus cambiano il calendario del calcio sammarinese. La finale di Supercoppa sammarinese contro il Tre Fiori, inizialmente in programma il 26 agosto, è rinviata a data da destinarsi, mentre la sfida tra i neroverdi e La Fiorita, prima partita di campionato per i campioni in carica, è stata sposata da sabato 30 a domenica 31 agosto, alle 17.30, allo stadio di Dogana.
La Virtus sarà impegnata in campo internazionale domani e il 28 agosto per lo spareggio di qualificazione alla Conference League: l'andata sarà in Islanda, sul campo del Breiðablik, il ritorno sarà sul Titano, al San Marino Stadium.
