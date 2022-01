Virtus Romagna e San Marino Academy pareggiano 2-2. Buon punto per le biancazzurre impegnate nella lotta per la salvezza

La San Marino Academy chiude il girone d'andata del campionato di serie A2 imponendo il pareggio alla Virtus Romagna, terza in classifica. 2-2 il risultato maturato al Flaminio di Rimini. La prima emozione la regalano le padrone di casa. Ilaria Giorgi si supera sulla conclusione di Berti. La risposta delle biancazzurre poco dopo con Taioli che intercetta il pallone poi punta la porta avversaria ma il suo diagonale sfiora il palo. A metà tempo la Virtus Romagna spezza l'equilibrio grazie ad un autogol sul cross di Sara Berti. Immediata la reazione del quintetto di Roberto Pini. Comandini ruba palla ad un'avversaria, salta anche l'estremo difensore ma De Oliveira sulla linea di porta le nega il pareggio. Il gol è solo rimandato. Dulbecco entra in possesso della palla, prende la mira poi scarica un tiro che Faccani respinge, Serena Comandini è ben appostata e di testa insacca.







Prima del riposo la San Marino Academy ribalta il risultato. Dulbecco serve Cabrera che a sua volta smarca davanti alla porta Paola Teresita Giudice che non può sbagliare. La ripresa si apre con la Virtus Romagna subito a caccia del pareggio. Assist perfetto per De Oliveira che calcia sul primo palo, Giorgi c'è. Il portiere biancazzurro si ripete sulla conclusione a botta sicura di Mencaccini. Le ospiti non si limitano a difendere, cercando di portare a due le reti di vantaggio ma senza riuscirci. L'estremo difensore locale nega alla San Marino Academy il 3-1. Sul fronte opposto altra prodezza di Giorgi, questa volta su Guidi. Nei minuti finali, bella giocata di Comandini che si libera elegantemente ma trova pronta Faccani. La Virtus Romagna non si arrende e con Valentina Falcioni trova il gol del definitivo 2-2. Nelle battute finali la squadra di Alessandra Imbriani prova a vincerla ma Giorgi nega il terzo gol alle avversarie. Sul fil di sirena il tiro di De Oliveira esce di un soffio. Virtus Romagna e San Marino Academy pareggiano 2-2. Un buon punto per le biancazzurre nella corsa salvezza.