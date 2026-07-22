CALCIOMERCATO Virtus, salutano in quattro: Battistini, Passaniti, Lombardi e Scappini

Virtus, salutano in quattro: Battistini, Passaniti, Lombardi e Scappini.

Finita la campagna europea, è il momento degli addii per la Virtus. Dopo l'annunciato saluto a mister Luigi Bizzotto, che sarà sostituito in panchina da Oscar Muratori, lasciano il neroverde altri quattro protagonisti del ciclo di successi degli anni recenti: Manuel Battistini, Alex Passaniti, Tommaso Lombardi e Stefano Scappini.

Battistini, capitano dei due scudetti, delle due Coppe Titano e delle tre Supercoppe sammarinesi, nonché autore del primo goal in Champions League della storia neroverde, si sposterà alla Folgore, mentre Lombardi, che ha vinto cinque di questi sette trofei, tornerà in Italia, andando al Gambettola. Anche Passaniti lascia Acquaviva con lo stesso numero di trionfi di capitan Battistini, mentre Scappini termina l'esperienza in neroverde dopo una sola stagione e una Supercoppa vinta.

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