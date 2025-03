Virtus - San Marino Academy, Bizzotto: "Gestito i ritmi nella ripresa", Cecchetti: "Fatto un grande primo tempo"

Nel video le interviste

Altri tre punti pesanti conquistati, mentre le giornate al termine diventano sempre meno. C'è soddisfazione in casa Virtus per il successo contro la San Marino Academy Under 22, il 20° del campionato, che avvicina al titolo i neroverdi, capaci anche di gestire. Lo sottolinea l'allenatore Luigi Bizzotto: "Nel secondo tempo abbiamo abbassato i ritmi un po' perché abbiamo fatto tre partite in una settimana, e si sentono. Con gli allenamenti che riusciamo a fare, quando ci capita di giocarne tre in così pochi giorni, diventa abbastanza pesante. Secondo me sono stati bravi i miei giocatori a condurre la partita dall'inizio alla fine, gestendo un pochettino di più, rispetto ad altre, volte i ritmi. È un risultato importantissimo perché comunque mancano sempre meno partite alla fine".

Per la San Marino Academy, nonostante la sconfitta, l'allenatore Matteo Cecchetti trova diversi lati positivi, in particolare il primo tempo disputato dai propri giocatori: "Innanzitutto vorrei sottolineare la grande prestazione che abbiamo fatto nel primo tempo, perché di fronte avevamo la capolista. Oltre a saperla contenere nella maniera giusta, concedendo poco e niente a loro, nel primo tempo siamo sempre stati capaci di ribaltare, di verticalizzare e di creare alcune occasioni importanti. Nel secondo tempo abbiamo concesso troppo il palleggio alla Virtus, che è una squadra di grandissima qualità. Faticando poi dopo a recuperare palla, non siamo riusciti a replicare quello che avevamo fatto di buono nel primo. La squadra ha però avuto sempre un atteggiamento positivo e propositivo, fino alla fine. Perciò, merito agli avversari, ma oggi i miei ragazzi hanno fatto davvero una grande prestazione e gli faccio complimenti".