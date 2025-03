CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus - San Marino Academy. Elia Ciacci: "Ritrovata solidità difensiva", Borasco: "Giocato al massimo" Le parole di due dei protagonisti dopo la sfida del 24° turno

La fatica dei tanti impegni consecutivi si fa sentire sulla Virtus, che però è stata brava a gestire la sfida contro la San Marino Academy Under 22, Lo dice il centrocampista Elia Ciacci, che a fine incontro commenta: "Abbiamo avuto parecchie occasioni e l'abbiamo tenuta in bilico fino al secondo goAl. C'è anche da dire che venivamo dalla partita infrasettimanale dI Coppa, quindi magari anche un po' di stanchezza e un po' di residui della partita c'erano. Comunque penso che abbiamo fatto una buona partita: abbiamo portato a casa i tre punti, questa è la cosa importante". Per altro, dopo aver avuto un momento di affanno a febbraio, la Virtus è ora alla quarta vittoria di fila senza subire goal: "Da quando è arrivato mister Luigi Bizzotto cerchiamo sempre di lavorare molto sulla fase difensiva, perché diciamo che se non prendi mai goal, poi, se lo fai, vinci - prosegue Ciacci -. Abbiamo avuto un po' di partite dove abbiamo fatto fatica, abbiamo subito qualche goal, però dopo in allenamento abbiamo lavorato e abbiamo recuperato la nostra solidità".

Per la San Marino Academy, a commentare la sfida è il portiere Fabio Borasco, che si dice contento di come la squadra abbia approcciato la partita: "Loro sono, se non la squadra più forte, una delle più forti del campionato. Quindi direi che secondo me la nostra partita è stata giocata al massimo e con una lettura giusta dei momenti di gioco". In campo, contro i neroverdi, si è vista una squadra che ha provato a giocare sempre il pallone e ad affondare verticalizzando, nonostante il divario tecnico, un'impressione che Borasco conferma: "È quello che volevamo fare oggi, colpirli sulla profondità. Cercavamo questo, dato anche che il campo di Fiorentino, per caratteristiche, ci permette questo gioco e potevamo fare male praticamente solo così".

