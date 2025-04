Virtus, sarà Scudetto in caso di vittoria con il Tre Fiori

In vista della Pasqua, il Campionato Sammarinese anticipa. Si gioca questa sera e sabato, la Virtus ha il secondo match point per conquistare lo Scudetto.

Potrà essere una Pasqua ancora più dolce in casa Virtus. Oltre alle classiche uova di cioccolato, i neroverdi vorranno portare a casa pure il Campionato. Sarebbe il secondo consecutivo e nell'intera storia della società di Acquaviva, che aprirebbe una dinastia. I ragazzi di Luigi Bizzotto sono padroni del loro destino: con un successo sabato alle 15 a Montecchio contro il Tre Fiori, sarà Scudetto. Tutto questo da scoprire in diretta su San Marino RTV. Dall'altra parte però c'è La Fiorita che non mollerà. Fino a quando la matematica non condannerà Ceci e i suoi, i gialloblu daranno battaglia. Sfida interessante per Montegiardino, contro una Juvenes/Dogana a caccia di punti preziosi per blindare la zona spareggi play-off. La squadra di Serravalle avrà un orecchio anche per San Giovanni-Domagnano e Folgore-Libertas, entrambe in programma sabato sempre alle ore 15.

Il venerdì sera invece è dedicato alla lotta play-off, con 4 squadre racchiuse in 3 punti. In programma anche uno scontro diretto: quello tra il Fiorentino di Fabrizio Costantini, reduce da un bel 3-0 all'esordio, e il Cosmos di Andy Selva. Proverà ad approfittarne il Tre Penne, impegnato alle 21.15 contro la San Marino Academy. Chiudono il programma della 29^ e penultima giornata di regular season Cailungo-Pennarossa e Murata-Faetano.