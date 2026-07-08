COPPE EUROPEE Virtus, Scappini: "Proviamo a fare risultato. Futuro? Valuterò dopo le coppe"

La Virtus si appresta a scendere in campo in Conference League contro il Dila Gori, per provare a replicare quanto di buono fatto nella scorsa campagna europea. Ora come allora, a guidare l'attacco c'è Stefano Scappini, che in questa occasione ha fatto pure da "intermediario" per il mercato, per l'arrivo del difensore spagnolo Ayoub. "Giovedì obbiamo cercare di fare risultato" dice Scappini, che sul suo futuro in neroverde spiega che "come l'anno scorso, voglio godermi l'esperienza nelle coppe e, una volta finita, valuterò, insieme alla società e alla mia famiglia".

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