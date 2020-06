MERCATO Virtus: si lavora per la conferma di Ricchiuti Conferma per gran parte della rosa. 4, fino ad'ora i nuovi acquisti

Virtus: si lavora per la conferma di Ricchiuti.

Virtus: si lavora per la conferma di Ricchiuti. Sono 4 i nuovi innesti che vanno ad infoltire la rosa in gran parte confermata. Il DS Guiducci ha chiuso con il portiere Stimac, con il terzino sinistro classe 98 Giammaria Rigoni, con il centrocampista del 95 Lut Alljahej. Fatta anche per il giovanissimo centrocampista Elia Ciacci 2001



