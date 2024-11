CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus sola al comando, La Fiorita marcia di nuovo, rallenta il Cosmos Dopo la decima giornata, la classifica di vertice si rimescola, ma resta corta: i gialloverdi perdono la vetta, subiscono il sorpasso di Montegiardino e ora sono terzi con Folgore e Fiorentino.

La decima lascia corta la classifica di vertice, ma la rimescola. La Virtus trova la quarta vittoria in fila e ora è capolista unica, perché nel frattempo il Cosmos continua a frenare. Ko col San Giovanni dopo 7 risultati utili, i gialloverdi vengono da 2 punti in tre gare e ora sono terzi con le due più solide sorprese: la Folgore, che sfoggia la miglior difesa con appena 6 reti prese in 10 giornate, e il Fiorentino, 4 successi in 5 turni. E in mezzo, a -1 dalla capolista, c'è la nuova seconda, l'imbattuta La Fiorita, che archiviato il tris di X e ha ripreso a marciare.

Dopo il primo quintetto, si confermano in palla il Tre Fiori – anche qui tre successi consecutivi – e il San Giovanni, che con lo scalpo del Cosmos conferma un ruolino da appena due “non vittorie” in 7 gare. A metà classifica, alla seconda senza portiere il Murata torna a vincere dopo 3 ko e sorpassa il Tre Penne, sempre imbattuto, sempre pareggiante (8 X su 10) e sempre più lontano dalla vetta. Nella lotta playoff cresce il Faetano, rallenta ancora labe, tra quelle fuori, il Domagnano sembra l'unica attaccata al treno: ben distanti Pennarossa, Academy e le due ancora mai vincenti, Juvenes/Dogana e Cailungo.

