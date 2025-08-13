CONFERENCE LEAGUE Virtus, stasera serve l'impresa Bizzotto oltre le assenze: "Chi ha giocato ha sempre fatto la sua parte". Virtus-Milsami Orhei stasera in diretta dalle 21 su San Marino RTV

Ci sono nell'ordine la rabbia da smaltire, una bella partita da giocare e possibilmente la storia da riscrivere. Ingredienti per il piatto ricco, servito caldo stasera alle 21 allo Stadium e in diretta su San Marino RTV.

Luigi Bizzotto, allenatore:

"Forse non meritavamo di perdere, probabilmente il 2-2 sarebbe stato il risultato più giusto e anche forse un pochettino migliore per noi per il ritorno, però abbiamo analizzato, adesso farò vedere anche i ragazzi alcune cose, ci sono cose negative che abbiamo fatto che possiamo migliorare e ci siamo resi conto che comunque abbiamo qualche possibilità".

Concetti rafforzati nella conferenza della vigilia che anticipa una calda rifinitura, quella che ad esempio doveva fornire garanzie sulle condizioni di bene in casa dopo che Piscaglia, infortunato all'andata, ha dovuto dare forfait:

"Purtroppo Piscaglia ha un infortunio muscolare, Benincasa non ancora recuperato da la distorsione che ha fatto nella rifinitura di Chisinau, abbiamo qualche di un altro ancora con qualche problemino, però noi non siamo mai stati una squadra che si lamenta delle assenze così, anche perché chi ha giocato al posto degli assenti, parlo anche in Champions nell'ultima occasione, hanno fatto tutti molto bene".

Rispetto alla partita di Chisinau, però Bizzotto potrà contare su Niang e su quello che ha mostrato la squadra in Moldavia, e cioè che la partita si può giocare:

"Nel DNA della nostra squadra è quella di provare sempre a impostare il gioco, a comandare il gioco, anche se contro squadre forti, però il fatto di attaccare è un pochettino una nostra caratteristica".

