CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus-Tre Fiori, Bizzotto: "Vincere ancora non era facile". Girolomoni: "Complimenti alla Virtus"

Festeggia Luigi Bizzotto, al secondo Scudetto consecutivo sulla panchina della Virtus: “In tutte le partite, tutte le squadre ci hanno affrontato al massimo delle loro possibilità. I complimenti vanno fatti ai ragazzi che hanno fatto una stagione incredibile. Pensavamo di aver fatto bene l'anno scorso, ma quest'anno si è riusciti a fare addirittura meglio. Credo che fare i complimenti sia poca cosa per questi ragazzi”

Personalmente per te un altro scudetto a coronamento di una gran carriera... “La carriera qui a San Marino è piena di successi, per cui sono veramente contento. Come dicevamo, vincere quest'anno è ancora più bello, perché vincere due anni di seguito non ci era riuscito nessuno. Per noi è un motivo di orgoglio, per la società, per il direttore sportivo, ma soprattutto gli interpreti sono i giocatori che sono stati veramente fantastici”

Soddisfatto della prova dei suoi ragazzi il tecnico del Tre Fiori Danilo Girolomoni, che però prima si complimenta con la Virtus per il traguardo raggiunto: “Voglio fare dei grandi complimenti alla Virtus, che ha fatto un campionato meraviglioso. Fortunatamente c'era La Fiorita che è riuscita a stare lì dietro, sennò sarebbe stato un campionato finito tanto prima. Quindi vanno fatti dei grandissimi complimenti, sono una squadra fantastica, quindi tanto di cappello. Noi oggi abbiamo provato a fare il nostro, come sempre, non siamo terzi a caso. Anche oggi l'abbiamo dimostrato e con una squadra come la Virtus possiamo tenere tranquillamente il campo"

Ci sono due occasioni per l'Europa, l'obiettivo del Tre Fiori è arrivarci? “E' l'obiettivo di tutti, quindi sarei un bugiardo e non lo sono. L'obiettivo dell'Europa c'è, abbiamo due possibilità, proviamo a passare da entrambe le parti e speriamo di farcela”

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: