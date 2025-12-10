COPPA TITANO Virtus - Tre Fiori e Juvenes Dogana - La Fiorita sono le semifinali di coppa Le squadre di Bizzotto e Girolomoni passeggiano con Libertas e Cosmos, Montegiardino perde e rischia con il Murata, impresa Serravalle col Tre Penne

Virtus - Tre Fiori e Juvenes Dogana - La Fiorita sono le semifinali di coppa.

Due conferme, un tabù sfatato e una qualificazione su cui non sembravano esserci dubbi, ma poi a rischio fino all'ultimo. Questo si è visto nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Titano, che ha premiato Virtus, Tre Fiori, Juvenes Dogana e La Fiorita.

I campioni in carica hanno passeggiato anche al ritorno contro la Libertas, vincendo 3-1 (goal di Zenoni, Benincasa e Capicchioni, di Quarta per i granata) e chiudendo il conto sul 6-1 nel doppio confronto. Stesso andamento per Tre Fiori - Cosmos, con identico risultato a favore dei gialloblù (reti di Mema, Ciccione e autogoal Islamaj, per i gialloverdi segna Righini), che s'impongono per 7-1 tra prima e seconda partita.

Se la parte alta del tabellone non vede stravolgimenti, quella bassa è molto più combattuta. Dopo l'1-1 dell'andata, la Juvenes Dogana va ancora in vantaggio con il Tre Penne, ma stavolta ci rimane: decide il goal di Nicola Sartini, che manda in semifinale i biancorossoblù dopo sette stagioni digiuno. Sembrava decisa, invece non lo era, la qualificazione de La Fiorita, vincente per 3-0 all'andata. Nel ritorno, il Murata va sul 2-0 all'84' (Pyantkivskyi e De Biagi) e mette in difficoltà i gialloblù, che però si mettono al sicuro con Affonso al 91', anche se perdono la prima partita dell'anno.

I risultati del ritorno dei quarti di finale: Libertas - Virtus 1-3, Tre Fiori - Cosmos 3-1, Juvenes Dogana - Tre Penne 1-0, La Fiorita - Murata 1-2.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: