CAMPIONATO SAMMARINESE Virtus-Tre Fiori: la gioia di Benincasa, Golinucci e Ciacci

Tra i protagonisti odierni l'attaccante neroverde Simone Benincasa, autore del gol dell'1-1 e uno dei grandi protagonisti nella cavalcata Scudetto: “Sono felice per il gol, ma soprattutto per un pareggio, che per noi vale come una vittoria e ci porta a vincere il secondo scudetto di fila. Siamo felicissimi e orgogliosissimi”

È stata un'annata incredibile per voi, condita da numeri da record...

“Sì, abbiamo fatto un cammino incredibile senza quasi mai inciampare e siamo contentissimi di aver ripetuto questo incredibile campionato”

E adesso si aprono nuovamente le porte della Champions League e quindi questo è un motivo ancora in più per rimanere alla Virtus? “Certo, come si fa a rinunciare a una competizione così importante come la Champions. Penso sia ambita da tutti e sono contento di aver raggiunto tutti insieme questo traguardo”

Con l'assenza di Battistini dall'11 titolare, ha indossato la fascia di capitano nella giornata più importante Alessandro Golinucci che lo scorso anno aveva realizzato il gol del primo Scudetto nella storia della Virtus. “Senza brivido non era così bello, no? Non era scontato, siamo veramente molto contenti. Per il secondo anno di fila non era facile, però che dire? Siamo stati, secondo me, bravissimi dall'inizio alla fine”

Qual è stata la ricetta vincente, il segreto vincente per ripetersi?

“La ricetta vincente è stata stare tranquilli fin dall'inizio senza pensare di dover strafare. Vincere partita dopo partita, perché poi per noi erano tutte finali, come ci ha sempre detto il mister. Oggi abbiamo pareggiato, però ci ha aiutato anche l'altra partita, ma noi festeggiamo lo stesso”

Soddisfatto anche il centrocampista della Virtus, Elia Ciacci: “Siamo contentissimi, perché è stata una stagione lunga e siamo contenti di aver chiuso con il bottino pieno. Anche sulla partita di oggi magari avremmo potuto vincerla. È arrivato un pareggio, ma in vista anche degli altri risultati abbiamo vinto e siamo felicissimi”

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: