Virtus-Tre Fiori, le parole di Bizzotto e Girolomoni

"Sicuramente il campo non consentiva grosse giocate" - dice il tecnico della Virtus, Luigi Bizzotto - "Diciamo che la partita è stata molto equilibrata, due squadre si sono annullate, due squadre forti. Peccato per le condizioni del campo perché secondo me se non si sarebbe potuta vedere magari una partita diversa. Secondo me sono due ottime squadre. Io parlo per la mia. Io sono molto soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi con delle temperature improvvisamente basse oggi. Hanno dato tutto quello che avevano. Abbiamo avuto qualche occasione nel primo tempo, in verità l'hanno avuta anche loro qualche d'una, per cui diciamo che tutto sommato il risultato può anche essere considerato giusto"

"Entrambe le squadre hanno provato a vincere la partita, però le difese sono state... le due fasi di non possesso, non solo le difese, hanno prevalso e quindi è finita con un bel pareggio" - afferma l'allenatore del Tre Fiori Danilo Girolomoni - "Penso che anche chi è venuto a vederci sia divertito, nonostante magari non ci siano stati i gol, che è sempre l'anima del calcio, però penso che sia stata una partita divertente. Non voglio essere presuntuoso, però noi fondamentalmente non abbiamo necessità di prove per pensare se siamo più o meno all'altezza. Sappiamo che stiamo facendo un percorso che ci ha portato a essere qua, credo che ce lo siamo meritati sul campo e sapevamo di poter competere con la Virtus, credo che l'abbiamo dimostrato anche oggi".









